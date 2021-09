Duisburg-Rheinhausen : Gericht untersagt AfD-Wahlveranstaltung

Duisburg Mit einem „Sommerfest“ plante die Partei am Samstag in Duisburg-Rheinhausen für ihre Bundestagskandidaten zu werben. Die Stadt wollte ihnen den Volkspark dafür jedoch nicht zur Verfügung stellen. Zu Recht, wie jetzt das Oberverwaltungsgericht entschied.

Die für Samstag im Volkspark Rheinhausen geplante AfD-Wahlkampfveranstaltung darf nicht stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) des Landes NRW hat am Donnerstag in zweiter Instanz einen Eilantrag abgelehnt, mit dem die Partei die Nutzung der städtischen Fläche einklagen wollte. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte zuvor noch zugunsten der AfD entschieden.

In ihrem Antrag hatte die AfD vorgebracht, dass die Stadt der SPD bereits seit Jahrzehnten ein sogenanntes Parkfest erlaube und in diesem Zusammenhang auf den Gleichbehandlungsanspruch anderer Parteien verwiesen. Dieser Einschätzung schloss sich das Gericht nicht an. „Nach dem vorliegenden Erkenntnissen haben diese Parkfeste mit einem breiten Angebot aber in erster Linie unterhaltenden Charakter nach Art eines Bürgerfestes“, heißt es in einer Pressemittelilung des OVG. „Die von der AfD geplante ‚Wahlkampfveranstaltung’ hat hingegen ein deutlich anderes Gepräge, bei dem Elemente der Freizeit und der Unterhaltung nur untergeordnet zum Tragen kommen.“ Im Kern stehe die Parteipolitik und Wahlwerbung.