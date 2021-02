Gerhard Losemann : Duisburger Künstler mit Corona-Solidarität

Duisburg Vor 60 Jahren war Gerhard Losemann Stipendiat der Hans-Böckler-Stiftung. Im Zuge dieser alten Verbundenheit erfährt er nun als Alt-Stipendiat erneut Unterstützung für ein aktuelles Werk.

In der Gruppe der zwölf Künstler, allesamt Alt-Stipendiaten der Hans-Böckler-Stiftung, ist Losemann mit Abstand der älteste. Die anderen Alumni sind im Durchschnitt 40 Jahre jünger. Das ist aber unter künstlerischen Gesichtspunkten unerheblich, da Losemann mit seiner abstrakten, aber dennoch gefühlsmäßig ansprechenden Arbeit überzeugt. Der Duisburger zeigt den Entwurf und das Modell zu einer Plastik, die er „Individuum/Gemeinschaft/Solidarität“ nennt. In der 200-Seiten starken aktuellen Jahresprogramm-Broschüre wird das Werk so beschrieben: „Die dreißig zylindrischen Metallstäbe, eingeschlossen von einem hölzernen Ring, stehen ganz in der formsprachlichen Tradition von Losemanns plastischen Rauminterventionen: Wie in vielen seiner Skulpturen symbolisieren sie individuelle menschliche Schicksale, müssen diesmal jedoch ganz ohne Berührungen auskommen. Gehalten werden sie von einem Ring aus Holz, organisch wie unser gemeinschaftliches Leben selbst.“