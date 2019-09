Kostenpflichtiger Inhalt: Bauamt gibt grünes Licht : Duisburger können ins geräumte Hochhaus an der Husemannstraße zurück

Die Bewohner hatten das Haus an der Husemannstraße im Februar Hals über Kopf verlassen müssen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Gute Nachricht für die Bewohner des Mitte Februar geräumten Hauses an der Husemannstraße 1 in Homberg: Die Mieter dürfen wieder in ihre Wohnungen zurück.