Theatergruppe hat einen neuen Vorsitzenden : Generationswechsel bei der Bühne 47

Walter Glaser (l.) übergab den Staffelstab an Aljoscha Liebert. Foto: PR

Rheinhausen Aljoscha Liebert ist neuer Chef der Theatergruppe. Aktuell wird für die neue Inszenierung geprobt.

Nach 20 Jahren gibt es im Vereinsvorstand der Bühne 47 einen Stabwechsel und ein neues Gesicht. Walter Glaser hatte bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung nicht mehr kandidiert. Er übergibt sein Amt an den Kollegen Aljoscha Liebert. Das Votum war einstimmig.

Die Bühne 47 - Ketteler Spielschar Rheinhausen, wie die Schauspieltruppe hochoffiziell heißt, ist ein Amateurtheaterverein aus Rheinhausen. Im Jahr 2017 feierte er das 70-jähriges Bestehen. Auch Walter Glaser schien zu der erfolgreichen freien Gruppe zu gehören wie Bühne und Scheinwerfer. Seit 1999 lenkte er die Geschicke des Vereins, übernahm „nebenbei“ auch in vielen Produktionen die Regie. Diesmal jedoch gab er bekannt, aus privaten Gründen nicht mehr bei den Wahlen antreten zu wollen.

Die Nachfolge übernimmt Aljoscha Liebert. Er ist 33 Jahre alt und steht somit auch für einen Generationswechsel an der Spitze der Spielgruppe. Seit 2013 gehört er zur Bühne 47 und wirkte bereits in zahlreichen Inszenierungen mit – als Regisseur und Schauspieler. Nach zwei Jahren als Beisitzer wechselt er nun in die Rolle des Chefs.