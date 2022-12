In der Duisburger Innenstadt „Gemeinsam gegen Kälte“ verkauft wieder Weihnachtsbäume

Duisburg · Schon seit Jahren verkauft der Verein „Gemeinsam gegen Kälte“ Weihnachtsbäume auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz in der Innenstadt. In diesem Jahr geht es am Freitag, 9. Dezember, mit dem Baumverkauf weiter.

05.12.2022, 14:46 Uhr

Auch einen kleinen Transportdienst für die gekauften Bäume haben die Ehrenamtlichen wieder organisiert. Foto: Probst, Andreas (apr)

Gegen einen kleinen Aufpreis, so der 2. Vorsitzende Bernd Fastabend, würden die Bäume bei Bedarf auch auf Duisburger Stadtgebiet geliefert werden. „Für den Verein war, ist und bleibt der Verkauf der Ware Weihnachtsbaum eine wichtige Einnahmequelle“, so Fastabend. Vom Erlös finanziert der Verein den verlässlichen Betrieb seiner fahrzeuggestützten Angebotsstruktur auf der Straße, an Plätzen und bestimmten Treffpunkten. Der Kältebus und das Medizinfahrzeug (“MediBus“) werden seit Jahren für wirksam und niederschwellig Hilfsangebote in der Stadtmitte und im Duisburger Norden eingesetzt. Dabei geht es vor allem um Essen und Trinken, Kleidung und Medizin für Obdachlose oder von der Obdachlosigkeit bedrohte Menschen. Die Angebote werden vorrangig von ehrenamtich Tätigen organisiert und sind meist gut besucht. Die Kosten für den Fahrzeugbetrieb, Mieten und Anderes wurden in der Vergangenheit mit Spendenmitteln finanziert. Die Spendeneingänge seien in diesem Jahr allerdings spürbar gesunken, so Fastabend. Öffentliche Finanzmittel hätte der Verein in den vergangenen 20 Jahren weder benötigt noch erhalten. Neben der Arbeit der Ehrenamtlichen seien aber auch namhafte finanzielle Unterstützungen dringend notwendig. Beim Verkauf der frisch geschlagenen Bäume aus dem Sauerland wirkten daher auch die eigentlich Betroffenen „aktiv, kreativ und engagiert“ mit, wie der Verein jetzt mitteilte.

