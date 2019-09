Duisburger WfmB : Gehalts-Skandal in Behindertenwerkstatt– Zivilprozess beginnt im November

Duisburg Die Verantwortlichen der Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung und deren ehemalige Geschäftsführerin Roselyne Rogg begegnen sich im November vor Gericht. Es geht unter anderem um die Rechtmäßigkeit zweier Gehaltserhöhungen und einen Schadenersatz in Höhe von rund 760.000 Euro.

Rogg war im August 2018 vom Aufsichtsrat der WfmB wegen angeblich überhöhter Gehaltszahlungen – zuletzt in einer Höhe von rund 375.000 Euro pro Jahr – entlassen worden. Abgesegnet haben soll die Summe der frühere Aufsichtsratsvorsitzende Reinhold Spaniel – allerdings am Gremium vorbei, so der Vorwurf des Aufsichtsrates. Das Problem: Die Summe verstößt nach Auffassung öffentlich bestellter Gutachter gegen den Angemessenheitsgrundsatz, der für gemeinnützige Unternehmen wie die Duisburger Werkstatt gilt. Ein Gutachten der Wirtschaftskanzlei „Vinken, Görtz, Lange und Partner“ war im Juli 2018 zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Jahreseinkommen in der Höhe zwischen 150.000 und 180.000 Euro branchenüblich und angemessen sei. Durch die Bewilligung der überhöhten Geschäftsführerbezüge hätten demnach die Gemeinnützigkeit des Unternehmens und damit Arbeitsplätze in Gefahr geraten können. Ein weiteres Gutachten, mit dem Roselyne Rogg kurz nach Bekanntwerden der Gehaltsproblematik an die Öffentlichkeit gegangen war, kommt dagegen zu einem anderen Ergebnis. Es bewertet das Gehaltsgefüge als angemessen.