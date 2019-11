Gedenkfeier mit vielen Gästen : Duisburg nimmt Abschied von Josef Krings

Duisburg Mit einem öffentlichen, ökumenischen Gedenken in der Salvatorkirche wurde am Samstag Abschied vom Alt-Oberbürgermeister Josef Krings genommen.

Am 10. November wurde „Josef Krings’ Lebensbuch“, so der katholische Stadtdechant Roland Winkelmann, abgeschlossen. Am Samstag gab es in der Salvatorkirche ein würdiges öffentliches Gedenken für den Altoberbürgermeister, der viele Jahre lang die Stadt Duisburg geprägt hatte. Kommunalpolitiker aller Parteien, Weggefährten, Vertreter und Akteure aus Kultur, Wirtschaft und Verwaltung und auch „ganz normale“ Duisburger füllten das Mittelschiff von Duisburgs Stadtkirche. Armin Schneider, Superintendent der evangelischen Kirche in Duisburg, bezeichnete Krings als einen Politiker, der immer nah bei den Menschen war. Die ökumenische Feier vereine Trauer und Dankbarkeit.

Oberbürgermeister Sören Link hielt die erste Traueransprache, in der Krings als „leidenschaftlicher Duisburger und charismatischer Politiker“ gewürdigt wurde. Link skizzierte Krings’ Werdegang. Zielstrebig habe der junge Krings, der aus einfachen Verhältnissen stammte (sein Vater war Straßenbahnschaffner, die Mutter Hausfrau), seinen Berufsweg als Lehrer gefunden. Seit Anfang der 60er Jahre war Krings, im Hauptberuf Realschuldirektor in Mülheim, in der Kommunalpolitik tätig. Am 12. Mai 1975 wurde er zum Oberbürgermeister gewählt. Link erinnerte an die schwere Aufgabe, die Krings damals mit seinem Amt übernahm. „Es war ja nicht gerade eine Liebesheirat, wodurch Rheinhausen mit der kommunalen Neuordnung zu einem Duisburger Stadtteil wurde“, sagte Link. Krings habe es verstanden, hier Brücken zu bauen. Vor allem aber war, so Link, der Arbeitskampf in Rheinhausen eine Herausforderung für den ehrenamtlichen Oberbürgermeister. Das hohe Ansehen, das Krings bei vielen Duisburgern genießt, sei ein Verdienst, das sich Krings damals bei den von Arbeitslosigkeit betroffenen oder bedrohten Menschen erworben habe. Krings habe sich demonstrativ an ihre Seite gestellt.