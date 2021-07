11. Jahrestag der Loveparade-Katastrophe : 23 Glockenschläge im prasselnden Regen

„Liebe hört niemals auf“, lautet die Inschrift an der Gedenkstätte. Foto: Norbert Prümen

Duisburg Mit einer würdevollen Feier an der Gedenkstätte gedachten am Samstag viele der Opfer der Loveparade-Katastrophe. Auch die Toten, der Schmerz und das Leid in Bezug auf die Hochwasser-Katastrophe waren ein Thema.

22 helle Glockenschläge übertönen das Geprassel des Regens. Jeder Glockenton steht für einen der Menschen, die vor genau elf Jahren, an diesem Tag, an diesem Ort, sein Leben verlor. Der 22. Glockenschlag ist allen Verletzten und Traumatisierten gewidmet.

In diesem Jahr gab es einen weiteren, einen 23. Glockenschlag. Er war allen Opfern der Hochwasser-Katastrophe gewidmet.

INFO Strafverfahren endet 2020 ohne ein Urteil Katastrophe Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 auf dem ehemaligen Güterbahnhofsgelände in Duisburg kamen 21 Menschen ums Leben, mehr als 650 wurden verletzt oder traumatisiert. Prozess Die juristische Sache nach Schuldigen gestaltete sich zu einem der aufwändigsten Prozesse der Nachkriegszeit. Am Ende standen lediglich noch drei Mitarbeiter des Veranstalters Lopavent vor Gericht. Am 4. Mai 2020 wurde das Verfahren schließlich ohne ein Urteil eingestellt.

Zuvor hatte Jürgen Thiesbonenkamp als Kuratoriumsvorsitzender der ausrichtenden Stiftung „Duisburg 24.7.2010“ die Ansprache gehalten und an die innerlichen und äußerlichen Wunden der Hinterbliebenen erinnert. „Damit leben wir seit elf Jahren“, so Thiesbonenkamp. „Mit der Zeit wird der Schmerz erträglicher und weicht dankbarer Erinnerung. Aber die Bilder kommen immer wieder hoch, erst recht, wenn wir die Bilder von anderen Katastrophen sehen.“

Die Loveparade-Katastrophe sei nun elf Jahre her, die Flut-Katastrophe habe vor elf Tagen ihren Anfang genommen. Auch Hochwasser in China oder die Geschehnisse bei einer religiösen Feier in Israel, bei der auch Menschen auf einer Rampe in Panik geraten war und starben, weckten die Erinnerung an die Katastrophe in Duisburg vor elf Jahren.

„Das alles ruft das Gefühl hervor, schutzlos zu sein. Die Gedenkstätte fungiert so auch als Schutzraum – aber die Kraft der Gemeinschaft ist der stärkste Schutz“, sagte Thiesbonenkamp. Er erinnerte an den Theologen und NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hatte, dass es für den Tod eines geliebten Menschen oft nicht die richtigen Abschiedsworte gebe. „Man muss das aushalten, man muss durchhalten“, so Thiesbonenkamp. Das klinge hart, aber es sei nun einmal so, dass ein verstorbener Angehöriger eine Lücke hinterlasse – und es sei ein Trugschluss, dass Gott diese Lücke füllen könne: „Gott füllt diese Lücke gar nicht aus.“

Nach dem Vaterunser zitierte er erneut Dietrich Bonhoeffer: „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost was kommen mag, Gott ist mit uns am Abend und am Morgen, und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

Die einfühlsame Begleitung übernahm der Duisburger Sänger und Liedmacher Philipp Eisenblätter. Er habe vor elf Jahren ebenfalls vor dem Tunnel gestanden, berichtete Thiesbonenkamp. Dann sei Eisenblätter aber einer inneren Stimme gefolgt und umgekehrt.

Vor elf Jahren verloren 21 Menschen im Gedränge im Tunnel und auf der Rampe bei der Loveparade ihr Leben, hunderte wurden verletzt. Foto: dpa/Erik Wiffers

Am Ende nahmen sich Angehörige, Trauernde, Traumatisierte und Besucher Blumen und legten sie an verschiedenen Stellen an der Gedenkstätte nieder.

Bei einem Treffen am Gedenktag der Hinterbliebenen mit Oberbürgermeister Sören Link und Vertretern der Stiftung „Duisburg 24.7.2010“ sollte überlegt werden, wie die Gedenktage künftig gestaltet werden sollen. Angehörige aus dem Ausland hatten bereits erklärt, nicht unbedingt in jedem Jahr die zum Teil sehr weite Anreise nach Duisburg auf sich zu nehmen.

Zuvor hatte es in der Salvatorkirche eine Andacht gegeben, an der die Angehören unter sich geblieben waren. Im vergangenen Jahr musste die Gedenkveranstaltung aufgrund der Pandemie ohne die Angehörigen aus dem Ausland stattfinden. Diesmal hatten lediglich Angehörige aus Australien abgesagt, andere Betroffene aus dem Ausland wie China, Spanien, Italien oder die Niederlande hatten ihre Teilnahme zugesagt.

(mtm)