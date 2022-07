Loveparade-Katastrophe in Duisburg : „Nacht der 1.000 Lichter“ – Gedenkfeier am Jahrestag

Zum zwölften Jahrestag der Loveparade-Katastrophe in Duisburg findet am Unglücksort eine Gedenkfeier statt (Archivbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Duisburg Bereits zum zwölften Mal jährt sich die Loveparade-Katastrophe in Duisburg. Am 24.7.2010 waren bei einem Massengedrängel während des Festivals 21 Menschen ums Leben gekommen. Am Unglücksort, einem Tunnel, findet auch in diesem Jahr eine Gedenkfeier statt.

Am zwölften Jahrestag der Loveparade-Katastrophe in Duisburg wird wieder der Opfer gedacht. Die öffentliche Feier findet 24. Juli in der Gedenkstätte im Tunnel an der Karl-Lehr-Straße statt, wie die Stiftung Duisburg 24.7.2010 am Sonntag ankündigte.

Am Vorabend organisiere der Verein „Bürger für Bürger“ eine „Nacht der 1.000 Lichter“. Es gebe aktuell keine Corona-Auflagen. Die Gedenkfeier werde dennoch per Livestream im Internet übertragen. Damit ermöglichten die Stiftung und Stadt als Veranstalter allen Interessierten die Teilnahme. Eine nicht-öffentliche Andacht für die Angehörigen findet am frühen Nachmittag in der Salvatorkirche statt.

Bei einem Massengedränge im Tunnel und vor der Rampe zu dem Veranstaltungsgelände der Techno-Parade am 24. Juli 2010 waren 21 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 650 wurden verletzt. Der Strafprozess am Landgericht Duisburg wurde Anfang Mai 2020 eingestellt, weil nach Überzeugung der Richter keinem der Angeklagten eine relevante individuelle Schuld zuzuschreiben war.

