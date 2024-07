Gedenken an die Loveparade-Katastrophe „Je schöner die Erinnerung, desto schwerer die Trennung“

Es sind die Rituale, die helfen sollen, die Kraft geben, das eigentlich Unvorstellbare begreifbar machen zu können und zu verarbeiten: Am Vorabend die „Nacht der 1000 Lichter“ am Karl-Lehr-Tunnel, die der Verein „Bürger für Bürger“ ausrichtete. Dann am eigentlichen Jahrestag um 14.30 Uhr die Andacht für die Angehörigen in der Salvatorkirche, anschließend die öffentliche Gedenkveranstaltung am Unglücksort. Dazwischen Gespräche und der Austausch untereinander, darunter auch dieses Mal Angehörige und Verletzte aus dem In- und Ausland. So weit, so gut. Der Ablauf hat sich bewährt, er ist den Angehörigen längst vertraut.