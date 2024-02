Nach Disput zwischen Vivawest und Mieterin Die Laterne darf bleiben

Duisburg · Aufatmen bei der Mieterin einer Garage in Duisburg-Walsum: Das Gedenk-Licht darf an der Wand hängen bleiben. Vermieter Vivawest hat Fehler in der Kommunikation eingesehen und hilft der Frau nun, das Andenken zu wahren. Was passiert ist.

14.02.2024 , 13:12 Uhr

An dieser Garage kam es zum Femizid. Hier wird nun ein Licht in Erinnerung an die getötete Mutter leuchten. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Vivawest gibt nach: Nachdem die Empörung in der vergangenen Woche groß war, weil der Wohnungsanbieter eine Laterne entfernen ließ, kann die Mieterin der von Vivawest vermieteten Garage aufatmen.: „Nach einem gestrigen Gespräch mit der Vivawest konnten wir zusammen zu einer Einigung kommen. Wir dürfen vorerst die Laterne wieder anbringen, bis die Modernisierungsarbeiten abgeschlossen sind“, erklärte die Mieterin am Dienstag auf den aktuellen Stand. Dem neuen Posting bei „Duisburger Nachrichten“ zufolge, soll eine Befestigung für die Laterne in der anliegenden Grünfläche von Vivawest bereitgestellt werden. Nach tödlicher Auto-Attacke auf junge Mutter – Vivawest entfernt Gedenklampe Femizid in Duisburg Nach tödlicher Auto-Attacke auf junge Mutter – Vivawest entfernt Gedenklampe Von Ehemann mit Auto angefahren – 19-Jährige erliegt ihren Verletzungen Polizei Duisburg sucht Zeugen Von Ehemann mit Auto angefahren – 19-Jährige erliegt ihren Verletzungen Die Mieterin hatte die Laterne an der Garagenwand in Walsum aufgehängt, um an die junge Frau zu erinnern, die im dort Oktober 2023 von ihrem Mann überfahren und zu Tode geprügelt wurde. Das Licht, das nach Angaben der Mieterin mit nur einer Schraube befestigt wurde, passte Vivawest zunächst nicht ins „Wohnbild“, die Mieterin wurde sauer. Auf der Facebook-Seite „Duisburger Nachrichten“ ließ sie ihren Frust freien Lauf. Ihr Anliegen erreichte und berührte Hunderte. Nach Anfrage unserer Redaktion nach dem Vorfall ruderte die Gesellschaft zurück. In einem Statement entschuldigte sich Vivawest bei allen, die von dem Mordfall betroffen sind, und sie entschuldigten sich für ihre Kommunikation mit der Mieterin ihrer Garage. Und sie gelobten Besserung: Mitarbeiter des Kundencenters tauschten sich mit der Mieterin aus, um gemeinsam eine Lösung zu finden, „um dem Opfer ein würdevolles Andenken zu bewahren.“ Nun bleibt die kleine Gedenkstelle in Walsum. Die Mieterin zeigt sich dankbar: „An dieser Stelle möchten wir uns auch bei der Vivawest bedanken, denn einen Fehler einzugestehen und Kompromisse zu schließen, zeugt von Rückgrat.“

(leom)