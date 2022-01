Sana Klinikum : Babyboom – 83 Zwillingspärchen und viermal Drillinge

WEDAU Das Team der Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Sana Kliniken Duisburg begleitete im Jahr 2021 insgesamt 1778 Mal werdende Eltern bei der Geburt. Das ist ein deutlicher Anstieg zum Vorjahr 2020, in dem 1693 Geburten verzeichnet wurden.

Berücksichtigt man die Mehrlingsgeburten waren es 1869 Babys in 2021 (in 2020 1777), darunter 83 Zwillingspärchen (in 2020 76 Mal Zwillinge) und sowohl in 2021 als auch in 2020 kamen viermal Drillinge zur Welt.