Immobilienpreise in Duisburg und Umgebung : So viele Jahreseinkommen kostet in Duisburg ein gebrauchtes Einfamilienhaus

In Duisburg gibt es ein großes Preisgefälle. Hier in Huckingen werden die höchsten Immobilienpreise erzielt. Foto: Hans Blossey

Duisburg Nur Oberhausen ist günstiger: In Duisburg kosten gebrauchte Ein- oder Zweifamilienhäuser meist rund 459.000 Euro. Mindestens ebenso spannend ist es, die Immobilienpreise mit dem Einkommen in Relation zu setzen. So viele Jahreseinkommen brauchen Käufer, um sich ein Haus in Duisburg und Umgebung leisten zu können.