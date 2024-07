Mercatorviertel in Duisburg „Die erste Vertriebsrunde war von einigen Schwierigkeiten geprägt“

Es komme wieder Bewegung in ein „besonderes Projekt“ in der Duisburger Innenstadt: Für das Mercatorviertel werden wieder Investoren gesucht. Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Gebag, der das 3,4 Hektar (knapp fünf Fußballplätze) große Gelände gehört, starte nun mit einer „neuen Vertriebsrunde“ für insgesamt drei Baufelder zwischen ca. 3000 und 12.000 Quadratmetern Größe. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.