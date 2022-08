Energiepreise : Warum die Gebag ihren Mietern in Duisburg rät, selbst die Nebenkosten zu erhöhen

Warum die Gebag ihren Mietern in Duisburg rät, selbst die Nebenkosten zu erhöhen

Heizen wird teuer in diesem Herbst und Winter. Die Gebag macht ihren Mietern da schon jetzt einen Vorschlag. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Duisburg Wie viel es wirklich wird, ist noch offen. Denn zusätzlich zur Gasumlage ab Oktober werden die Heizkosten wegen der Gasknappheit weiter steigen. Was die Gebag ihren Mietern rät.

Mit mehr als 12.000 Wohnungen gehört die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gebag zu den wichtigsten Vermietern in Duisburg . Und sie hat auch einen Vorschlag an ihre Mieter, wie sie mit den drohenden Preissteigerungen umgehen könnten.

„Heute schon an morgen denken“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Montag. Die Energiepreise seien seit Beginn des Ukrainekrieges kontinuierlich gestiegen. „Mit weiteren Kostensteigerungen ist zu rechnen“, heißt des weiter. Dies gelte vor allem für die Heizkosten. „Da können am Ende böse Überraschungen lauern“, warnt die Wohnungsbaugesellschaft.