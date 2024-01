Filetgrundstück in der Duisburger City Was jetzt an der Steinschen Gasse passiert

Geplant werden soll an dieser Stelle ein neues Verwaltungsgebäude der Stadt. Erreicht werden soll damit vor allem, dass verschiedene Verwaltungsstellen, die zurzeit noch in der Innenstadt verstreut sind, in einem zentralen Gebäude gemeinsam angesiedelt werden sollen. Der zweite Grund ist die Idee der „Neuen Arbeitswelten“ mit gemeinschaftlich genutzten Arbeitsplätzen (Desksharing) in Verbindung mit Homeoffice-Anteilen, elektronischen Akten und modernen Arbeitszeitmodellen. So wird rein rechnerisch davon ausgegangen, dass sieben Arbeitsplätze für je zehn Mitarbeiter eingerichtet werden sollen.