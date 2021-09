Bauvorhaben in Rumeln-Kaldenhausen : Gebag verspricht „bezahlbaren und qualitätsvollen“ neuen Wohnraum an der Ulmenstraße

Gebag verspricht „bezahlbaren und qualitätsvollen“ neuen Wohnraum an der Ulmenstraße

Bauvorhaben in Rumeln-Kaldenhausen

So sollen die neuen Mehrfamilienhäuser an der Ulmenstraße künftig aussehen. Foto: Gebag

Rumeln-Kaldenhausen Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gebag startet Ende September mit den Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Fröbelschule in Rumeln-Kaldenhausen. Die Gebag errichtet auf dem knapp 5000 Quadratmeter großen Grundstück zwei Mehrfamilienhäuser.

Es entstehen insgesamt 33 öffentlich geförderte Zwei- bis Vierzimmerwohnungen, die in den Erdgeschossen über Terrassen und Mietergärten beziehungsweise über großzügige Balkone in den oberen Etagen verfügten, so die Gebag.