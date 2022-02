Wohnprojekt im Duisburger Süden : Gebag bereitet mit Baumfällungen Offenlegung des Bruchgrabens für 6-Seen-Wedau vor

Duisburg 6-Seen-Wedau gilt als das größte städtebauliche Projekt in NRW – rund 3000 Wohneinheiten für bis zu 10.000 Menschen werden hier in den nächsten Jahren entstehen. Die Renaturierung des Bruchgrabens, der sich quer durch das Neubaugebiet zieht, steht als nächstes auf der Agenda.

Hierfür sind einige Vorarbeiten erforderlich, die die Gebag nun in Angriff nehmen will. Das teilte das städtische Wohnungsbauunternehmen jetzt mit.

Ab Montag, 7. Februar, werden für drei Wochen Rodungsarbeiten im derzeitigen Masurenuferbereich durchgeführt. Im Rahmen dieser Arbeiten würden rund 80 Bäume sowie diverse Sträucher im Uferbereich zwischen der Sportplatzanlage des ETUS Wedau sowie der Straße Am See gerodet, so die Gebag.