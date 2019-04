Sozial- und Penthouse-Wohnungen in Duisburg : 150 Interessenten für 33 Wohnungen am Reiserweg

150 Interessenten für 33 Wohnungen am Reiserweg

Sozial- und Penthouse-Wohnungen in Duisburg

Unten sozialer Wohnungsbau, oben Penthouse-Wohnungen: So sollen die Häuser am Reiserweg, die die Gebag dort baut, aussehen. Foto: Gebag

Grossenbaum Die Gebag baut 33 Sozial- und Penthouse-Wohnungen. Beim Abriss gab es ein Problem: Eine Mieterin musste zwangsgeräumt werden.

33 Wohnungen, 150 Interessenten: Das Bauprojekt der Gebag am Reiserweg ist äußerst gefragt, noch bevor die städtische Wohnungsbaugesellschaft dafür Werbung gemacht hat. Am Reiserweg entstehen auf dem 3000 Quadratmeter großen Grundstück zwei neue Mehrfamilienhäuser. In dieser Woche hat die Gebag mit dem Bau begonnen und die alten Gebäude abgerissen. Das Ganze kostet rund 6,3 Millionen Euro.