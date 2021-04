Gastbeitrag von Christoph Urban : Das Osterfest fordert zum Aufbruch auf

Superintendent Christoph Urban ist Repräsentant der evangelischen Kirche in Duisburg. Foto: Ev. Kirchenkreis Duisburg

Duisburg Christoph Urban, Duisburgs Superintendent und Repräsentant der evangelischen Kirche in der Stadt, ermutigt dazu, angesichts der Corona-Pandemie nicht in Angst und Ungeduld zu verharren.

Bald feiern wir das zweite Osterfest unter Corona-Bedingungen. Unsere Gottesdienste und das Zusammenkommen mit unseren Familien zu den Feiertagen werden wieder anders sein, als wir es gewohnt sind. Das macht uns vielleicht ein wenig traurig, gewiss aber etwas ungeduldig ob der Pandemie, die einen so langen Atem von uns fordert. Die Botschaft von Ostern will uns ermutigen, dass wir auch im Angesicht der Pandemie nicht in Angst und Ungeduld leben müssen, sondern auf das Leben vertrauen können, das Gott uns schenkt.

In der Passionszeit, die in dem Osterfest ihr Ziel findet, bedenken wir Christinnen und Christen auch, was uns von Gott und vom Leben trennt, was Unheil und Tod in unserer Welt bringt. Und da gibt es viel, was neben der Pandemie zu nennen wäre: Die Kriege und die Armut, die Menschen zur Flucht zwingen und den Widerwillen unserer reichen Länder, geflüchtete Menschen aufzunehmen. Immer noch schreien die Lebensbedingungen in den Lagern an der EU-Außengrenze zum Himmel und immer noch ertrinken viele Menschen auf dem Weg über das Mittelmeer, trotz der Anstrengungen der Retterinnen und Retter in den Hilfsschiffen. Immer noch bedrohen Hass und Gewalt im Namen von Nation oder Religion, von Herkunft oder Aussehen die Menschen hier und in aller Welt. Und nicht zuletzt ist das Leben als Ganzes durch den Klimawandel und unseren Umgang mit der Natur bedroht.

info Seit Dezember Duisburgs Superintendent Amt Am 1. Dezember 2020 trat Christoph Urban als Nachfolger von Armin Schneider sein Amt als Superintendent der Stadt Duisburg an. Werdegang Christoph Urban (Jahrgang 1978) studierte von 1998 bis 2004 Theologie in Wuppertal und Bochum. 2019 wurde er an der Uni Bochum mit „Fundamentalismus – Ein Abgrenzungsbegriff in religionspolitischen Debatten” promoviert. Corona Auf die Frage im RP-Weihnachtsinterview, was er sich für die Zeit nach der Pandemie wünsche, sagte er: „Wir sollten auf diese Zeit zurückblicken als eine Zeit, in der wir unglaublich viel gelernt haben, über uns, über andere, neue Fähigkeiten entwickelt haben, weil wir es mussten. Eine Zeit, in der wir Schmerz und Trauer gespürt haben, über das, was uns genommen wurde, manches unwiederbringlich. Und eine Zeit, in der uns Dinge neu wichtig geworden sind, die wir einbauen in ein Leben nach Corona.”

Ostern fordert uns zu einem neuen Aufbruch auf. Ostern fordert uns auf, uns für das Leben aller in Gerechtigkeit, Frieden und in einer bewahrten Schöpfung einzusetzen. Was wir Menschen nicht fassen können — dass Gott den Tod überwunden hat und Jesus ins Leben zurückgerufen hat — ist die Grundlage eines Vertrauens ins Leben, das sich nicht einschüchtern lässt.