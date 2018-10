Duisburg: Gastarbeiter und Brautmoden - Entwicklung Marxloh

Duisburg Der Trauschein wurde für türkische Gastarbeiter zur Eintrittskarte für die Einwanderung. Die Enkelgeneration hat mit der Hochzeitsmeile in Marxloh eine kommerzielle Nische besetzt.

Mit dem Ende des Wirtschaftswunders, markiert durch die Ölkrise 1973, schnellten die Arbeitslosenzahlen empor – von 3405 auf mehr als 12.000 im Jahr 1978. Die fetten Jahre waren endgültig vorbei. Viele alteingesessene Geschäfte machten dicht, weil die Kaufkraft immer mehr abnahm. Gastarbeiter wurden nicht mehr gebraucht. Der damalige Arbeitsminister Walter Arendt (SPD) wies die Bundesanstalt für Arbeit am 23.11.1973 an, die Anwerbung von Gastarbeitern zu stoppen. Die Einwanderung war nun nur noch durch Eheschließung und Familienzusammenführung möglich.

Der Anwerbestopp war der erste Versuch, den Zuzug von Ausländern zu begrenzen – doch es geschah das Gegenteil: Er bewirkte letztlich nicht die politisch gewollte Abnahme der Zuwanderung, sondern verstärkte den Familiennachzug. Die türkischen Männer holten ihre Ehefrauen, Kinder, Bräute, die meist kein Deutsch sprachen, aus ihrer Heimat. Der Familiennachzug führte zum Anwachsen der türkischen Community im Duisburger Norden und in Hochfeld. Heute sind zwei Drittel der jungen Bürger Migranten. Gleichzeitig sank die Beschäftigungsquote der Männer.

Gastarbeiter Das Anwerbeabkommen mit der Türkei wurde 1961 abgeschlossen. Die Gastarbeiter sollten ursprünglich nur für zwei Jahre bleiben. Der Mythos, dass es türkische Arbeiter waren, die das Wirtschaftswunder erst ermöglicht hätten, stimmt nur zum Teil. Das Abkommen mit der Türkei kam von deutscher Seite nur zögerlich zustande. Die Initiative zu einem Abkommen ging von Ankara aus, so die Historikerin Karen Schönwälder vom Max-Planck-Institut Göttingen.

Die zweite und dritte Generation wurde bereits hier geboren, durchlief das deutsche Bildungssystem, sammelte im Einzelhandel und Dienstleistungsbereich berufliche Erfahrungen und nutzte familiäre Netzwerke. Es kam zu ersten Gründungen von Brautmodengeschäften auf der Weseler Straße. Die Entstehung der Hochzeitsmeile in Duisburg-Marxloh entsprach eher einer orientalischen Handelstradition als einer gängigen Marktanalyse. Enge Beziehungen zu Geschäftspartnern oder Herstellern in der Türkei erleichterten die Erweiterung des Unternehmens.

Viele Läden beschäftigen eigene Designer in ihrer Heimat, um den Geschmack der türkischen Bräute zu treffen. Die Produktion von Brautmoden findet zum größten Teil in der Türkei statt. Hauptproduktionsstandort ist Izmir. Auf der Hochzeitsmeile werden hauptsächlich Kleider und Smokings für die Hochzeitszeremonie angeboten. Neben dem modischen Angebot befinden sich außerdem Juweliere, Fotografen und orientalische Bäckereien und Fleischereien in Marxloh, die alles Nötige für eine Hochzeit bereitstellen. Gleichwohl bedient das Angebot im Marxloher Bezirk auch andere Alltagsbedürfnisse. Das hat der erfolgreiche Restaurantinhaber des „Ali Baba“ frühzeitig erkannt.