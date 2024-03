Stadtwerke Duisburg Warum das Gas im April wieder teurer wird

Duisburg · Das Erdgas wird auch in Duisburg zum 1. April wieder teurer. Darauf weisen die Stadtwerke jetzt hin. Die monatlichen Abschläge könnten aber erst einmal so bleiben, heißt es vom örtlichen Energieversorger. Warum das so ist.

27.03.2024 , 13:14 Uhr

Wer mit Gas heizt, muss wieder mit höheren Kosten rechnen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Die Bundesregierung habe bereits zum Jahreswechsel umfangreiche Entlastungen für Verbraucherinnen und Verbraucher auslaufen lassen, die steigende Energiekosten zur Folge hatten, so die Stadtwerke. Ende März läuft die letzte noch aktive Entlastung aus. In der Energiekrise hatte die Bundesregierung im Oktober 2022 die Mehrwertsteuer auf Erdgas auf sieben Prozent gesenkt. Zum 1. April steigt sie wieder auf 19 Prozent. Wer also beispielsweise monatlich für 200 Euro Gas verbraucht, musste nach der alten Regelung 14 Euro Mehrwertsteuer draufzahlen. Der monatliche Abschlag lag dann bei 214 Euro. Ab 1. April kommen 19 Prozent Mehrwertsteuer dazu, im Beispielsfall also 38 Euro, so dass der Abschlag dann bei 238 Euro liegen würde. „Die Stadtwerke Duisburg haben auf diese politische Entscheidung keinen Einfluss und müssen den erhöhten Mehrwertsteuersatz für den Staat eintreiben und weiterleiten", heißt es in einer Mitteilung. Das Unternehmen passe die Abrechnungsprozesse automatisch an, Kundinnen und Kunden müssten nicht selbst tätig werden. Da der Monatswechsel auf das Osterwochenende mit mehreren Feiertagen fällt, seien die ausgewiesenen Bruttopreise für die Tarife auf den Internetseiten des lokalen Energiedienstleisters bereits zum 26. März auf die neuen Regelungen hin angepasst worden. Fällig würden die 19 Prozent Mehrwertsteuer aber „selbstverständlich" erst ab dem 1. April. Anteilig auf vor diesen Stichtag fallende Belieferungszeiträume würden mit dem reduzierten Satz von sieben Prozent abgerechnet. Da die Mehrwertsteuererhöhung erst zum Ende der energieintensiven Jahreszeit greife, seien keine Abschlagsanpassungen erforderlich. Kundinnen und Kunden, die dennoch ihre monatlichen Vorauszahlungen anpassen möchten, werden gebeten, dies selbstständig über das Online-Kundenportal zu machen. Alle Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Duisburg könnten sich kostenlos und unkompliziert für die Nutzung registrieren und dann alle Vertragsangelegenheiten rund um die Uhr selbst regeln. Alle Informationen hierzu gibt es im Internet unter mein.swdu.de.

