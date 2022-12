Unglück mit Verletzten Ursache der Gasexplosion in Duisburg geklärt

Direkte Folgen hatte der Brand auch für die Anwohner in Mündelheim und im angrenzenden Stadtteil Serm. In rund 3000 Haushalten fiel laut DVV die Strom- und Gasversorgung aus. Während bereits am Nachmittag wieder Strom floss, musste die Mündelheimer zunächst weiterhin ohne Gas auskommen. Die Versorgung blieb aus Sicherheitsgründen abgesperrt, wie die DVV mitteilte. Die Arbeiten daran dauerten auch am Mittwoch noch an.