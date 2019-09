Kein Ratgeber für Eltern herausfordernder Kinder : Wie Moritz am Ende doch noch sein Abitur schafft

Die Rahmerin Gabriele Schreckenberg hat ein autobiographisches Buch geschrieben. Es dreht sich um Schule und Familienleben im Duisburger Süden.

Moritz hat sein Abitur geschafft. Das hat viel Kraft, viel Zeit und viel Nerven gekostet. Nicht nur ihn, vor allem auch seine Mutter. Aber am Ende hat es dann doch gereicht. Moritz Mutter, die Rahmer Journalistin Gabriele Schreckenberg, hat darüber ein Buch geschrieben: „Nur Mut. Eigentlich kein Ratgeber für Eltern herausfordernder Kinder“ schildert die Erfahrungen einer Mutter, deren Sohn so ganz anders ist als ihre beiden älteren Kinder. Die haben nämlich problemlos ihr Abitur bestanden, studiert und Karriere gemacht. Doch als Moritz in die Pubertät kommt, wird er zum klassischen „Underachiever“, einem Schüler, der sich völlig unter Wert verkauft und schließlich im 8. Schuljahr sitzen bleibt.

Der Junge, der alle Normen und Regeln erst einmal hinterfragt, statt sie einfach zu befolgen, ist sicher vielen Eltern bekannt: So sind Jungs in diesem Alter nun mal. Wobei Gabriele Schreckenberg lieber nicht von „schwierigen“, sonder lieber von „herausfordernden“ Kindern spricht. Wie Moritz es schließlich trotz vieler Widrigkeiten am Ende doch noch schafft, an einem Internats-Gymnasium sein Abitur zu bestehen, das ist durchaus lesenswert.