Unfall in Duisburg 77-Jähriger von Peugeot erfasst und lebensgefährlich verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf der Lauerstraße in Höhe eines Lebensmitteldiscounters. gekommen. Ein 29-jähriger Peugeot-Fahrer erfasste einen 77-jährigen Fußgänger, der die Straße über eine Verkehrsinsel überquerte. Der Senior erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.