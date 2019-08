Wer will mitmachen? : Für das „Platzhirsch“-Festival werden noch Freiwillige gesucht

16 „Platzhirsch“-Volunteers waren beim letzten Treffen dabei, darunter in der Mitte mit dem Plakat in der Hand auch die Koordinatorin vom „Platzhirsch“-Team, Ira von Czapski. Foto: Andre Symann

Noch eine Woche, dann ist es wieder soweit: Dann rockt das „Platzhirsch“-Festival zum siebten Mal die Stadt auf.

Sie macht diesen Job bereits seit sechs Jahren, seit 2014 nämlich. Beim ersten „Platzhirsch“ 2013 war sie noch Gast, war aber „total begeistert“, sagt sie, „was die da auf die Beine gestellt haben“. Also bat sie ihre Hilfe an. Seitdem kümmert sie sich um die Volunteers und diese wiederum „um alles, was anfällt“. Rund 100 ehrenamtliche Helfer braucht das Festival im Schnitt: 15 bis 20 im Bereich Technik, 15 im Bereich Kunst und Kultur, 15 im Bereich Foto, Presse und Medien und gut 50 für Einlass, Infostand, Künstlerbetreuung und Catering sowie den Bierwagen. Besondere Qualifikationen, so von Czapski, seien nicht erforderlich. „Mitzubringen sind lediglich Teambereitschaft und gute Laune“, sagt sie