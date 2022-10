Masterplan Wirtschaft : Wie Duisburg „zügig zukunftsfähig“ werden soll

Die Transformation der Industrie wie hier beim Duisburg Gateway Terminal sind für die Zukunftsfähigkeit der Stadt von großer Bedeutung. Foto: duisport

Analyse Duisburg Die Kommunikation zwischen der Stadt und den Akteuren der Wirtschaft hat sich verbessert. Das ist eines der Ergebnisse des „Masterplan Wirtschaft“, der vor fünf Jahren ins Leben gerufen wurde.

Mit dem neuen Wirtschaftsdezernenten Michael Rüscher hat Duisburg inzwischen einen Fachmann als Beigeordneten, der selbst vor fünf Jahren maßgeblich am Masterplan Wirtschaft mitgearbeitet hat. Und der nun sieht, was sich in den fünf Jahren in Duisburg bewegt hat – und was eben nicht. Allein die Tatsache, das Duisburg inzwischen einen Wirtschaftsdezernenten hat, ist durchaus positiv. Nach dem Weggang seines Vorgängers Andree Haack muss künftig Michael Rüscher dieses Amt mit Leben füllen.

Auch die Neuaufstellung der Wirtschaftsförderung mit der Gesellschaft Duisburg Business & Innovation mit Rasmus C. Beck an der Spitze hat für neue Aufbruchssignale gesorgt. Die Möglichkeiten für Start-up-Unternehmen wurden erweitert. Die Image-Kampagne (“Duisburg ist echt...“) ist dagegen nicht unumstritten, und Duisburgs Arbeitslosenquote kann nach wie vor eigentlich niemanden zufrieden stellen.

INFO Diese Akteure sind seit 2017 dabei Beteiligte Die Vereinbarung brachten die Stadt Duisburg, die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer und der Unternehmerverband auf den Weg. Ziele Die Potenziale des Standortes Duisburg identifizieren und nutzen, die Förderung von Beschäftigung und Wachstum, die Standortbedingungen verbessern, das Image der Stadt optimieren.

Mit einer Online-Umfrage haben die Mitglieder der damals am Masterplan beteiligten Arbeitskreise nun ihre Einschätzung abgeben können: Was hat sich getan, fünf Jahre danach? Das Ergebnis ist überwiegend positiv. So haben 62 Prozent der Teilnehmenden erklärt, der Masterplan habe zur Verbesserung beigetragen – es gebe aber weitere „To-Dos“. Ein Drittel der Befragten sahen gar alle Ziele erreicht. Sechs Prozent machten dagegen noch gar keine Veränderung aus.

„Der Masterplan Wirtschaft hat die wirtschaftliche Entwicklung und die Kommunikation zwischen Stadt und Wirtschaft verbessert. Größtenteils sind die mittelständischen Unternehmen mit der noch andauernden Umsetzung des Masterplans zufrieden“, resümiert Oberbürgermeister Sören Link. Ein Zieldatum gebe es nicht, so Link. Die strategische Ausrichtung sei richtig, er müsse angepasst an die neuen Herausforderungen weiterverfolgt werden. Tatsächlich waren bei der Aufstellung des Masterplans eine Corona-Pandemie, ein Krieg in Europa, Inflation und Energiekrise noch gar keine Themen.

Zufrieden zeigt sich auch IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger: „Der Masterplan hilft uns, gemeinsam die politischen Pläne der Landesregierung für Duisburg zu übersetzen.“ Nun gelte es, die Fachkräftesituation, den Wandel der Industrie und die Innenstadtentwicklung weiter zu begleiten. Für Alexander Kranki, Vorstandsvorsitzender des aus dem Masterplan entstandenen Vereins „Wirtschaft für Duisburg“, ist die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Verwaltung und Politik das wichtigste Ergebnis des Prozesses. Man dürfe die Gewerbeflächen, den Bürokratieabbau oder das Image der Stadt nicht aus den Augen verlieren.

Wie die Stadt jetzt mitteilte, erhöhten die Strukturhilfen aus dem „5-Standorte-Programm“ das Tempo, um Duisburg „zügig zukunftsfähig“ aufzustellen. Dabei setze die Stadt auf Projektideen in den Handlungsfeldern Flächenentwicklung, 5G-Ausbau und Wasserstoffnutzung.

Die Fördergelder sollten wertvolle Impulse für Wirtschaft, Beschäftigung und Wertschöpfung in Duisburg und die umliegenden Regionen auslösen. Im Fokus stehe dabei die Investition der Fördergelder in „neue innovative Wirtschaftsfelder“, so die Stadt.

