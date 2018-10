Duisburg: Führungspositionen auch für Frauen bei duisport

Familienfreundlichkeit in Duisburger Unternehmen

Duisburg Die Vereinbarkeit von Führen und Familie, etwa durch Teilzeitmodelle für Führungskräfte, ist für die Duisburger Hafen AG (duisport) wichtig, auch um etablierte Fachkräfte zu halten. Als Gastgeber des Netzwerktreffens im „Bündnis für Familie Duisburg“ setzte duisport den Schwerpunkt auf weibliche Führungskräfte.

„Wir machen Führen in Teilzeit möglich, um die etablierten Fachkräfte zu halten.“ Christiane Bey, Leiterin Personalentwicklung bei duisport, stellte die Instrumente und Maßnahmen des familienfreundlichen Unternehmens beim 4. Netzwerkfrühstück Familienfreundlichkeit vor. duisport war Gastgeber dieses Netzwerktreffens, das das „Bündnis für Familie Duisburg“ regelmäßig organisiert, um an Familienfreundlichkeit interessierte Unternehmen in Austausch zu bringen.