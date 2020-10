Termine müssen online gemacht werden : Führerscheinstelle ist ab heute in Neumühl zu finden

Wer etwas mit seinem Führerschein zu regeln hat, muss jetzt nach Neumühl. Foto: dpa/Marius Becker

Duisburg Die Führerscheinstelle des Duisburger Straßenverkehrsamtes ist an die Daimlerstraße umgezogen. Die Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen ist auch weiter nur an der Ludwig-Krohne-Straße in Duissern möglich.

Die Fahrerlaubnisbehörde des Straßenverkehrsamtes ist ab Montag, 12. Oktober, 8 Uhr, am neuen Standort auf der Daimlerstraße 3 in Neumühl zu finden. Termine werden weiterhin ausschließlich online für einen Zeitraum von 14 Tagen im Voraus vergeben. Das teilte die Stadt jetzt mit.

Außerdem ist nur noch eine bargeldlose Zahlung via EC-Karte eines deutschen Geldinstitutes möglich, keine Barzahlung.

Die Fahrerlaubnisbehörde ist bei Fragen montags, mittwochs und donnerstags von 8 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr telefonisch unter 0203 283-8440 erreichbar.

Vor Ort stünden Parkplätze zur Verfügung, so die Stadt. Das Gebäude sei aber auch mit Bus und Bahn gut erreichbar.

Die Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen ist weiterhin nur am Standort auf der Ludwig-Krohne-Straße 6 in Duissern möglich.

Hier der Link zur Terminvereinbarungen bei der Fahrerlaubnisbehörde: https://www.duisburg.de/allgemein/fachbereiche/terminvereinbarung-fahrerlaubnis.php

(RP)