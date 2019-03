Nachhaltige Kleidung aus Amsterdam : Mode aus Plastik und Eukalyptus

Christiane Alt hat gleich drei Professionen. Sie ist Friseurin, Café-Betreiberin und Mode-Verkäuferin. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Friseurmeisterin Christiane Alt verkauft in ihrem Laden nachhaltige Kleidung.

(jlu) Sie ist einer der ersten Fair-Fashion-Botschafter in Duisburg: Christiane Alt verkauft in ihrem Friseursalon und Café „Glück“ an der Obermauerstraße Kleidung, die aus alternativen Stoffen besteht und so die Umwelt schont. Statt aus Baumwolle bestehen die Kleidungsstücke teilweise aus Fasern, die aus Plastikflaschen recycelt wurden oder aus Tencel – einem Stoff, der aus Eukalyptus gewonnen wird.

Hinter der umweltbewussten Kleidung steckt die Marke King Louie aus Amsterdam. „Ich persönlich habe die Marke vor über 20 Jahren für mich entdeckt“, sagt Alt. Die Friseurmeisterin hat sich damals sofort in die klassische und zeitlose Mode verliebt. Heute ist sie auch aus einem anderen Grund begeistert: King Louie setzt sich stark für Nachhaltigkeit ein. „Bei Okö-Mode sollen die Leute nicht nur an Sack und Leinen denken“, so Alt. „Es gibt auch attraktive nachhaltige Mode.“ Wie eben von King Louie.

Der Friseurin gefällt die Philosophie der Modefirma. „15 Prozent der neuen Kollektion sind aus recycelten oder nachhaltigen Rohstoffen produziert“, gibt Alt an. Wenn sie sich überlege, wie viel Plastik auf dem Müll lande, dann könnten daraus auch schöne Dinge wie Mode gefertigt werden. Für Alt ist das eine klare Alternative zu Baumwolle oder Viskose, erklärt sie.

Um die Marke in Duisburg bekannt zu machen, veranstaltet die Friseurmeisterin am Samstag, 23. März, um 16 Uhr eine Modenschau in ihrem Salon. Dann werden Mitarbeiter und Freunde über den Laufsteg stolzieren und die etwas andere Kleidung präsentieren.

Spätestens dann können Kunden mit Umweltbewusstsein auch nachhaltige Kleidungsstücke erwerben. Alt verkauft unter anderem Röcke, T-Shirts, Kleider, Hosen und Jacken. „Ich habe nicht die gesamte Kollektion vorrätig, weil mein Laden nicht so groß ist“, so Alt. Bei Interesse könne die Friseurin aber aus einem Katalog bestellen.

