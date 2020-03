Prominenter Besuch : Friedrich Merz eröffnet Bechtold-Ausstellung

Duisburg Volles Haus im Museum Küppersmühle: Zur Werkschau des 94-jährigen Erwin Bechtold war nicht nur der Künstler selbst mit seiner Frau Christina aus Ibiza angereist – auch Friedrich Merz war mit seiner Frau gekommen. Wenn auch nur aus dem sauerländischen Arnsberg.

Friedrich Merz ist am Dienstagabend zur Eröffnung der Erwin-Bechtold-Ausstellung zum ersten Mal Gast im Museum Küppersmühle gewesen. Der 64-jährige Arnsberger, Bewerber für den Bundesvorsitz der CDU und damit möglicherweise auch Kanzlerkandidat der Partei, war mit seiner Frau aus dem „Corona-freien Sauerland“ gerne nach Duisburg gekommen, wie er betonte. Vom Museum sei er „vom ersten Augenblick an begeistert“ gewesen. Was für den Künstler Erwin Bechtold gilt, gelte auch für ihn: „Ordnung ist dazu da, gestört zu werden. Das gilt momentan auch für meine persönliche Lage.“ Kunst sei eines der Dinge, die eine auseinander driftende Gesellschaft im Inneren zusammenhalte, so Merz.