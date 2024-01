Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg in Duisburg Schritt für Schritt für den Frieden

Inspiriert durch diese Treppe und vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine hatten verschiedene Klassen des Friedrich-Albert-Lange-Berufskollegs in Neudorf im Sommer 2022 eine der Treppen in ihrem Schulgebäude ähnlich gestaltet. Vom Infopoint des Berufskollegs ausgehend, kann man rechts die neue Friedenstreppe in die erste Etage nehmen.