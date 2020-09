Was die Klimaaktivisten am Freitag vorhaben : Aktivisten planen Fahrrad-Demo auf gesperrter A 40

Was die Klimaaktivisten am Freitag vorhaben

Duisburg An kreativen Ideen scheint es des Aktivisten von Fridays For Future nicht zu mangeln. Sie wollen auf der nach dem Lkw-Brand gesperren Abschnitt der A 40 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Styrum eine Fahrrad-Demo ausrichten. Doch noch gibt es dafür keine Genehmigung.

Für kommenden Freitag habe sich Fridays For Future Duisburg eine besondere Aktion überlegt: eine Fahrraddemo über die Autobahn. Das teilten die Aktivisten am Dienstag mit. Befahren werden soll dabei das derzeit ohnehin gesperrte Teilstück der A40 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und der vom Feuer zerstörten Brücke, die bekanntlich zurzeit abgerissen wird.

„Wir wollen mit der Aktion aufzeigen, wie viel Platz in unseren Städten für den Autoverkehr zu Verfügung steht – und wie wenig Platz im Vergleich dazu für den Fahrradverkehr“, sagt Lukas Schauer von FfF Duisburg.

Genau eine Woche nach dem globalen Klimastreik, an dem sich in Duisburg rund 500 Menschen beteiligt hatten, plane FfF Duisburg somit „den nächsten Höhepunkt“, so die Veranstalter..