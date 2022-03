Fridays for Future : Drei unterschiedliche Blöcke bei der Demo – Klima, Kapitalismuskritik und Parteien

Die Klimaaktivisten waren in Duisburg schon öfter unterwegs. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Klimaaktivisten von Fridays for Future haben ihre nächste Demonstration in drei Blöcke aufgeteilt. Bestimmte Gruppierungen und die Parteien sind jetzt von einem „allgemeinen Klimablock“ während der Demo räumlich getrennt.

Unter dem Motto #PeopleNotProfit rufen die Aktivisten von Fridays for Future (FFF) erneut zu einem „Globalen Klimastreik“ auf. In Duisburg startet der Klimastreik am 25. März um 16 Uhr auf der Königstraße vor dem Forum.

Deutschlandweit würden an über 180 Orten Klimastreiks veranstaltet, weltweit gehe FFF auf fünf Kontinenten auf die Straße, teilten die Klimaschützer am Montag mit. „Kohle, Gas und Öl heizen nicht nur die Atmosphäre auf, sondern auch Kriege und Konflikte an“, heißt es.

Fridays For Future ruft daher auch in Solidarität mit der Ukraine und dem Widerstand in Russland und Belarus zum Protest auf, und betont an diesem Tag die großen Zusammenhänge zwischen dem Krieg und der Klimakrise.

„Es kann nicht sein, dass Deutschland weiterhin Öl und Gas aus Russland importiert und damit nicht nur die Klimakrise weiter befeuert, sondern auch den Krieg mitfinanziert. Wir brauchen einen klaren und gerechten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas und einen entschlossenen Ausbau der erneuerbaren Energien“, sagt Linda Kastrup, Sprecherin der Ortsgruppe Duisburg.

Die Fridays-For-Future-Bewegung wende sich mit diesem Streik zum zehnten Mal an die Bundesregierung und fordere angesichts der sich überschlagenden Klimakatastrophen und der dramatischen Konsequenzen fossiler Abhängigkeiten ein „radikales Einlenken“.

„Der neue Bericht des Weltklimarats zeigt, welche weitreichenden Folgen es hat, wenn wir die Klimakrise nicht stoppen. Diese Krise ist von Menschen gemacht – und wir wissen, was notwendig ist, um sie zu lösen. Wir müssen weg von einer Politik, die sich an kurzfristigen Profiten orientiert, hin zu einem System, das planetare Grenzen und menschlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt”, so Linda Kastrup.

Nach der Auftaktkundgebung auf der Königstraße ist in Duisburg ein Demozug geplant, der mit einer Abschlusskundgebung am selben Ort endet.

Als „Ausdruck des bunten Protests“ werde der Duisburger Demozug aus drei verschiedenen Blöcken aufgebaut sein. Neben dem vorangehenden „allgemeinen Klimablock“ organisierten einige Teile der Klimabewegung wie beispielsweise die Students for Future, Ende Gelände und das Offene Klimatreffen Duisburg einen eigenen Demoblock, in dem sie „vor allem Kapitalismuskritik“ in den Vordergrund stellen möchten, so die Veranstalter.

Anders als bei bisherigen Demos von Fridays for Future werde es darüber hinaus einen „Parteienblock“ geben, in dem auch die Banner und Flaggen von politischen Parteien „gerne gesehen“ seien, so die Veranstalter..

Während der gesamten Veranstaltung gilt Maskenpflicht. Die Organisatoren empfehlen zudem, sich vor Besuch der Demo auf Corona testen zu lassen.

