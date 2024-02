Eltern in Duisburg in Sorge Fremder Mann spricht Grundschüler an und will ihn mitnehmen

Der Schüler soll vor der Neudorfer Grundschule gegen 15.10 Uhr auf seine Mutter gewartet haben, als ihn ein fremder Mann ansprach. Der Mann erklärte, die Mutter des Jungen habe ihn geschickt, um ihn abzuholen. „Glücklicherweise hat der Junge sehr souverän reagiert, ‚Nein‘ gesagt und ist zurück in die OGS-Betreuung gegangen“, heißt es in einer Mitteilung von Schulleiter Alexander Puy-Merks an die Eltern. Diese Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer auch an anderen Grundschulen und wurde auch an die Astrid-Lindgren-Grundschule und die Grundschule Tonstraße in Duissern weitergeleitet. Einige Eltern sind nun in Sorge, dass sich ein derartiger Vorfall wiederholen könnte.