Duisburg: Freie Künstler haben zwei Sprecher

Duisburg Der Verband Freie Duisburger Künstler und die Interessengemeinschaft Duisburger Künstler haben neue Köpfe. Mittlerweile sind alle Duisburger Künstlervereinigungen an ihrer Spitze wieder komplett.

Koukouwitakis wie auch der Künstler und Kurator, Stadtführer und Radiomoderator sowie Kulturmacher und Kunstvermittler Klaus Brüggenwerth sind noch in anderen Gremien in Sachen Kunst und Kultur unterwegs. Während Erstgenannter zum Beispiel als Juror für die nächste Jahresausstellung der IG im Lehmbruck Museum (10. November 2018 bis 17. Februar 2019) in dem eigens dafür eingesetzten Gremium sitzt, aber auch in der Jury von der Kunstmesse „Huntenkunst“ in den Niederlanden als auch der von der Großen Düsseldorfer Kunstausstellung, ist Brüggenwerth noch bis 2019 Mitglied im Kulturbeirat der Stadt Duisburg sowie Gründer und künstlerischer Kopf des beliebten „Kunst- und Kulturmarktes“ beim Ruhrorter Hafenfest. Als Künstler sind beide nicht minder aktiv – auch aktuell: Brüggenwerths „Reminiszenz“ ist bis 2. Oktober noch in der Kunstvitrine im Botanischen Garten zu sehen; Koukouwitakis dagegen stellt Fotografien von Naturdarstellungen noch bis 9. September in der Galerie 23 in Velbert aus. Die Ateliers der beiden befinden sich zum einen im städtischen Künstler- und Atelierhaus auf der Goldstraße (Koukouwitakis) beziehungsweise beim Kunstverein Duisburg auf dem Weidenweg 10 (Brüggenwerth). Auch beim diesjährigen „Offenen Atelier“ in Duisburg (29./30. September und 6./7. Oktober) sind sie wieder mit dabei.