Ab ins Wasser! : Badespaß wieder unter freiem Himmel

Das kommt ja gerade passend zum aktuellen Frühsommerwetter: DuisburgSport eröffnet am heutigen Samstag, 1. Juni, die Freibadsaison und startet im städtischen Freibad Homberg und im Allwetterbad Walsum den Badespaß unter freiem Himmel.

Neben den großen 50-Meter-Schwimmbecken und der neuen Wellenrutsche laden in Homberg die ausgedehnten Liegewiesen zum Entspannen ein. Im Allwetterbad Walsum kann flexibel auf die Wetterlage reagiert werden, denn das Hallendach lässt sich bei gutem Wetter öffnen. Im Freibad Wolfssee gibt es am morgigen Sonntag die Eröffnungsfeier bei freiem Eintritt, die Badeseen in Großenbaum und in Friemersheim (Kruppsee) haben bereits eröffnet.