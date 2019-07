Frauenchor der Polizei : Musikalische Kreuzfahrt mit schönem Programm

Duisburg Der Frauenchor der Polizei Duisburg gab ein Sommerkonzert in Meiderich.

„Scheuen Sie sich nicht, auch mit zu singen“, meinte die neue Vorsitzende Heike Amerkamp, die auch die Schirmherrin, Polizeipräsidentin Elke Bartels, begrüßen konnte. In der Tat gab es viele bekannte Ohrwürmer zu hören, die alle etwas mit Seefahrt, Romantik und Sehnsucht zu tun hatten. Ob nun „Capri-Fischer“, ein Hamburg-Medley mit Liedern von Hans Albers und Heidi Kabel, oder bekannten Evergreens wie „Sun of Jamaika“, das schwungvolle „Pata pata“, „La Paloma Blanca“ und einem schönen Griechenland-Medley über Stationen wie Athen und Piräus - diese Lieder kamen beim Publikum bestens an. Schön waren auch die Songs „It´s raining men“ und „Walking on sunshine“ sowie viele weitere bekannte Lieder.