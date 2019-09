Bestohlene verfolgen Diebinnen in Duisburg : Frauen geben sich als Polizistinnen aus und beklauen Autofahrer

Bestohlene verfolgen Diebinnen in Duisburg

Die falschen Polizistinnen sahen in ihrer Uniform täuschend echt aus. Foto: dpa/dpa, obe aba lkl fpt

Duisburg Als Polizistinnen verkleidet sollen zwei Frauen in Duisburg versucht haben, bei einer vorgetäuschten Verkehrskontrolle zwei Männer zu beklauen. Die bemerkten den Diebstahl - und fuhren den Frauen nach.

Die zwei Frauen sollen am Montagmorgen zwei Insassen (38, 43 Jahre) eines Audi A6 auf dem Kuhlenwall angehalten haben. Bei der vermeintlichen Verkehrskontrolle wirkten die falschen Polizistinnen mit Uniform, ballistischer Weste und vermeintlichen Waffen am Beinholster täuschend echt.

Daraufhin wendeten sie den Wagen und entdeckten die beiden Frauen am Kuhlenwall in einem zivilen Auto, in dem außerdem ein Mann saß. Es kam zum Streit, bei dem die beiden bestohlenen Männer die Scheiben des Autos einschlugen. Dabei verletzte sich der 38-Jährige. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.