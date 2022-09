Anprobe in Duisburg eskaliert : Frau türmt mit Brautkleid aus dem Laden – Schwager verprügelt Inhaber

Anprobe in Duisburg eskaliert

Bei einer Brautkleid-Anprobe in Duisburg ging es drunter und drüber. Foto: Fabian Strauch

Duisburg Eine Brautkleid-Anprobe in Duisburg-Marxloh ist am Dienstagnachmittag völlig eskaliert. Eine Frau türmte im Kleid aus dem Laden. Ihr Begleiter hielt dem Inhaber die Tür zu – und schlug anschließend mit einem Absperrpfosten auf ihn ein.

Am Dienstagnachmittag war eine 26-Jährige gemeinsam mit ihrem zukünftigen Schwager (24) in einem Brautmodengeschäft auf der Kaiser-Wilhelm-Straße. Die beiden hatten sich für ein Brautkleid extra von Belgien aus auf den Weg nach Duisburg gemacht. Soweit erstmal nicht ungewöhnlich, aber was dann geschah, war es dafür umso mehr.