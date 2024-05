Zeuge ruft Polizei 36-Jährige in Duisburg bedroht – Spezialeinheit nimmt Ex-Partner fest

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und setzte dabei auch einen Hubschrauber ein. Der Mann wurde schließlich in einem Imbiss an der Kronprinzenstraße in Friemersheim festgenommen. Es waren Spezialeinheiten an dem Zugriff beteiligt, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 41-Jährige eine scharfe Schusswaffe bei sich hat.