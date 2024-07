Robotikwettbewerb 2024 Erfolg für die Robotik-AG des Franz-Haniel-Gymnasiums

In der ersten Runde des Wettbewerbs traten die Schülerinnen und Schüler gegen sieben andere Schulen aus Duisburg an und präsentierten ihre Projekte. Sie erreichten hierbei den ersten Platz und qualifizierten sich so für den Regionalwettbewerb in Neuss. In Neuss traten sie gegen weitere Schulen aus Eschweiler, Mönchengladbach, Bottrop und Bocholt an und holten sich den dritten Platz.