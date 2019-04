Die hohe Kunst der Recherche : Schätzings Sehnsucht nach guten Geschichten

Duisburg Der Bestsellerautor Frank Schätzing war am Mittwochabend Gesprächsgast im voll besetzten Museum Küppersmühle.

„Frank Schätzing gehört zu den meistgelesenen Autoren Deutschlands und ist Dauergast auf Rang eins der Spiegel-Bestsellerliste. Mit Büchern wie ‚Tod und Teufel‘, ‚Die Tyrannei des Schmetterlings‘ und allen voran dem millionenfach verkauften Titel ‚Der Schwarm‘ hat er sich ein weltweites Publikum erschrieben.“ Mit diesen Worten kündigte Smerling seinen Gesprächsgast an. Schmerling weiter: „Und wie gehst du mit diesem Erfolg um?“ „So entspannt wie möglich“, erwiderte er und ergänzte: „Doch was ist schon Erfolg? Ein paar Termine mehr und ein bisschen mehr Geld … (Gelächter im Publikum) Doch darauf kommt es mir überhaupt nicht an, das gehört in unserem Gesellschaftssystem dazu.“

Schätzing ist 1957 in Köln geboren, wo er nach wie vor lebt und arbeitet. Er studierte Kommunikationswissenschaften und war anschließend eine Zeit lang in der Werbebranche als Texter, Illustrator und Kundenberater tätig. Gerne wäre er Schauspieler geworden, erzählte er. Doch dafür reichte seine Begabung nicht aus, wie er meinte. Trotzdem kann man ihn als Sprecher von TV-Dokumentationen sowie in Hörspielen beziehungsweise auf Hörbüchern hören oder sah ihn in einem „Tatort“ in einer Nebenrolle. Eine andere Leidenschaft – neben dem Schreiben – sei die Musik, sagte er: „Ich habe klassische Gitarre gelernt und Klavierunterricht gehabt. Das war in den 1970er Jahren. Doch als Profi-Musiker reichte es nicht und letztendlich wollte ich das auch nicht wirklich. Trotzdem habe ich das Musikmachen nie gelassen. Im Gegenteil: Im September soll nun ein Musikalbum erscheinen, mit dem ich vielleicht sogar auf Tournee gehe“.