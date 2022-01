Konzert in Rahm : Uraufführung von Co-ro-na steht im Mittelpunkt

Konzert in Rahm

Rahm Die Kirche mit dem Zwiebelturm in Rahm hat eine herrliche Akustik. Nicht nur deshalb ist sie als Orchesterort für Trompete und Orgel ausgezeichnet, die am 16. Januar hier mit Werken von Bach, Rodrigo und anderen erklingen sollen.

Ob das Konzert wirklich stattfinden wird, können die Veranstalter nur hoffen. Dr. Dominic Klingen, passionierter Orgelfan der Rahmer Kirche, Veranstalter und Internist, ist sich der Problematik mit steigenden Inzidenzen sehr bewusst. Doch das Konzert, bei dem Frank Düppenbecker an der Trompete und Thomas Gabriel an der Orgel spielen werden, war schon im vergangenen Frühjahr geplant und soll nun unter Berücksichtigung alle Corona-Schutzmaßnahmen stattfinden.

Doch die Uraufführung des Konzertes Co-ro-na von Thomas Gabriel (Organist) soll an diesem Abend in den Mittelpunkt gerückt werden. Dass Gabriel auch beim Weltjugendtag 2015 in Köln mit seinen Stücken für Furore gesorgt hat, darf erwähnt werden. Daneben hat er zahlreiche Werke für Chöre, Orchester und Solisten komponiert.