SPD und CDU in Rheinhausen befürworten Osttangente : „Das Nonplusultra für ein gedeihliches Miteinander von Bevölkerung, Logistik und Natur“

SPD und CDU in Rheinhausen befürworten Osttangente

RHEINHAUSEN Mit „Erleichterung und Dankbarkeit“ haben die Fraktionen von SPD und CDU in der Bezirksvertretung Rheinhausen jetzt die Einbringung der Machbarkeitsstudie „Osttangente“ in die politischen Beratungen zur Kenntnis genommen.

Spätestens mit der radikalen Verkehrsberuhigung der Friedrich-Ebert-Straße, traditionell die LKW-Route zwischen Krupp/Logport und der A 40, habe Rheinhausen ein Problem bekommen, teilten die Fraktionen in einer Stellungnahme mit. Der Lkw-Verkehr sei den Verantwortlichen immer mehr über den Kopf gewachsen.

Mehmet Aslan (SPD) und Ferdi Seidelt (CDU) erklärten, alle Untersuchungen seien zum Ergebnis gekommen, dass der Bau auf jeden Fall machbar sei. „Die Umweltverträglichkeit ist ebenfalls möglich, hier gibt es eine Fülle an Instrumenten, die im Einklang mit der Natur den ökologischen Eingriff minimiert“, heißt es in der Mitteilung.

Grüne kritisieren Pläne zur Osttangente in Rheinhausen

Bei der Abwägung der Schutzbedürftigkeit tausender Bürger in Bergheim, Friemersheim, Asterlagen, Rheinhausen-Mitte und Hochemmerich, aber auch in Hochfeld, und einer unberührten Natur werde man „auch aus sozialpolitischen Gründen Kurs halten“, so SPD und CDU.