Mehr als 50 Jahre hinter der Kamera: Stadtfotograf Bernd Kirtz feiert 90. Geburtstag

Duisburg Ein halbes Jahrhundert lang hat Berufsfotograf Bernd Kirtz in Duisburg fotografiert. Am Donnerstag wird er 90 Jahre alt.

Noch vor wenigen Tagen haben wir Bernd Kirtz getroffen. Es kam uns dabei nicht in den Sinn, dass wir es mit einem Herrn von fast 90 Jahren zu tun hatten. So fit – geistig und körperlich – wie er war. Doch nun ist es so weit: Wir können dem Mann, der 50 Jahre lang so ziemlich Facetten der Stadt fotografiert hat, zu seinem 90. Geburtstag gratulieren.