Deutschlandreihe : Neuer Blick auf angeblich Bekanntes

Bulut Surat macht am 3. Februar den Anfang unter den Referenten. Foto: Bulut Surat

Duisburg Der Verein „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ setzt seine Reihe zur deutschen Geschichte fort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Klucken

Längst ist der gemeinnützige Verein „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ auch in Duisburg zu einer festen Größe geworden, wenn es um das weite Feld der gesellschaftspolitischen Bildung geht. Zu den zahlreichen Aktivitäten gehört die Vortragsreihe mit dem denkwürdigen Titel „Die Deutschen, ihre Geschichte und was sie dafür halten. Ein Forum für Zukunftsfragen“, die im vergangenen Jahr gestartet wurde. Die Resonanz auf diese Vorträge, die in der Regel von jüngeren Fachleuten gehalten wurden, war so groß, dass die Reihe in diesem Jahr fortgesetzt wird. Die Hürden für die Teilnahme an den Vorträgen sind so niedrig wie möglich: Die Reihe findet jeweils an einem Montag in der Volkshochschule (Steinsche Gasse 26), 20 Uhr, statt. Der Eintritt ist durchweg frei.

Gemeinsam ist allen Referenten, dass sie einen anderen Blick auf die deutsche Geschichte werfen wollen beziehungsweise eine neue Sichtweise auf anscheinend Bekanntes wagen. Den Auftakt der neuen Reihe macht Bulut Surat am 3. Februar. Er stellt seinen Vortrag unter die Überschrift „Zwischen Deutschland und Almanya – der Blick eines Deutschen auf deren Geschichte und seine heutige Identität.“ Der Referent, geboren 1992 in Hamburg. gelernter Verfahrensmechaniker, studierter Sozialökonom ist heute als Gewerkschaftssekretär in Duisburg tätig und hat als Ausgangspunkt nicht bloß einen Migrationshintergrund, also eine Wanderungsgeschichte, sondern weitgehend eine Einwanderungsgeschichte. In Bulut Surats Einwanderungsgeschichte geht aber eine weitergehende Entscheidung ein: es ist ein Blick eines Deutschen auf die Geschichte der Heimat, aber auch ein Blick auf das Verhältnis von Herkunftsland der Eltern (Türkei) und dem neuen Heimatland und dem eigenen Umgang mit den kulturellen Unterschieden im Alltag.

Am Montag, 2. März, setzt Christoph Wunnicke die Reihe fort. „Bananen, Jeans und Dolomiten Vom ,Tal der Ahnungslosen’ in die große Welt“ ist der Titel ihres Vortrags.Der Referent wurde 1971 in Prenzlau geboren. Er ist gelernter Schriftsetzer, studierter Historiker, heute Mitarbeiter der Bundesfraktion Bündnis 90/ Die Grünen. Der Referent möchte in seinem Vortrag unter anderem auch auf parallele Fehlentwicklungen der Einheit in Ostdeutschland und Duisburg-Marxloh eingehen. Gleichwohl möchte er auch aufzeigen, welche positive Auswirkungen die Einheit gerade in Westdeutschland hatte.

Zum Abschluss der Veranstaltungssequenz „Ein anderer Blick auf die deutsche Geschichte“ wird Alexander Drehmann, Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde Duisburg-Mülheim/Ruhr-Oberhausen, am 4. Mai und damit wenige Tage vor dem 75. Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation Nazi-Deutschlands vor den Truppen der Alliierten seine Sichtweise der deutschen Geschichte darstellen. Der Referent ist 1978 in Charkow (Ukraine) geboren, in seinen Wahrnehmungshintergrund geht daher neben der deutsch-jüdischen Geschichte und ihren Verwerfungen auch das Verhältnis Deutschlands und der Deutschen zu Osteuropa, insbesondere der ehemaligen Sowjetunion ein.