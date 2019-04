Folkwang-Konzert : „Große Klaviermusik“ mit Bravour gespielt

Duisburg Die 1994 in Kasachstan geborene Pianistin Yuliya Balabicheva und der fünf Jahre ältere Christoph Schneider von den Duisburger Philharmonikern gastierten beim Folkwang-Konzert.

(hod) „Große Klaviermusik - Forum für junge PianistInnen“ heißt die Konzertreihe am Campus Duisburg der Folkwang-Universität der Künste (die RP berichtet regelmäßig). Jetzt wurde das Konzept einmal etwas gedehnt, denn im Kleinen Konzertsaal trat nicht nur die 1994 in Kasachstan geborene Pianistin Yuliya Balabicheva auf, sondern auch ihr Duopartner, der fünf Jahre ältere Christoph Schneider, seit 2016 Erster Soloklarinettist der Duisburger Philharmoniker. Gemeinsam studieren beide noch Duokammermusik in der Duisburger Folkwang-Klasse von Prof. Evgeny Sinaisky.

Auf dem Programm an diesem Abend standen vier französische Meisterwerke für Klarinette und Klavier. Es begann mit der Rhapsodie (1910) von Claude Debusy sowie der Sonate für Violine und Klavier A-Dur (1886) des gebürtigen Belgiers César Franck (der später französischer Staatsbürger wurde), die auch auf diesem vielseitigen Blasinstrument gute Figur macht. Nach der Pause gab es noch zwei rückblickende und nicht ganz so ernst gemeinte, aber gleichfalls großartige vorletzte Werke, nämlich die Sonate op. 167 (1921) von Camille Saint-Saens und die Sonate (1962), deren Uraufführung ein Jahr später in der New Yorker Carnegie Hall durch Benny Goodman und Leonard Bernstein der Komponist Francis Poulenc nicht mehr erlebte.