Größtes Projekt der Bahn in NRW Wie es mit dem Duisburger Hauptbahnhof jetzt weiter geht

Heute ist der Zugang zu Bahnsteig 6 am Ostausgang geöffnet. Nicht nur für die Arbeiter, sondern auch für die Verantwortlichen der Bahn, der Verkehrsministeriums, des VRR, der Presse und der Stadt. Für die Bahn ist der millionenschwere Umbau des Duisburger Hauptbahnhofs (siehe Box) ein Prestigeobjekt in NRW. Ähnlich groß ist der Umbau des Hauptbahnhofs in Dortmund. Doch dort passiert viel unter der Erde – die Welle, sie gibt es nur in Duisburg.