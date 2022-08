Formula Student Electric Racing Team aus Duisburg : Das E-Team fährt nach Spanien

Für diese Saison hat das Team den A40-04ß gebaut. Foto: UDE

Duisburg In Spanien beginnt am Montag das Formula Student Event. An dem Wettkampf nimmt auch das Team der Universität Duisburg-Essen teil. In vier Disziplinen treten die Universitäten einzeln auf der Rennstrecke gegeneinander an.

Das E-Team Duisburg-Essen e.V. wurde 2010 von Studenten an der UDE gegründet. „Gemeinsam konstruieren und bauen wir einen Rennwagen mit elektrischem Antrieb und nehmen an internationalen Wettkämpfen teil“ erläutert Theo Fritz, erster Vorstand des Teams. Aktuell hat der Verein rund 70 aktive, studentische Mitglieder. 13 von ihnen werden das Team vom 29 August bis zum 4 September in Barcelona, Spanien, repräsentieren. Der Rennwagen des Teams kann eine Geschwindigkeit von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erreichen.

Die Mitglieder des E-Teams arbeiten gemeinsam am Rennwagen. Foto: Tsz Fat Aaron Chan

Der diesjährige Rennwagen trägt den Namen A40-04ß. Dabei steht A40 für die Autobahnverbindung A40 zwischen den Campus in Essen und in Duisburg. Die Zahl 04 zeigt, dass dies der vierte Rennwagen des Teams ist. Durch den Buchstaben ß am Ende wird gezeigt, dass es sich um die zweite und baulich veränderte Version des vierten Wagens handelt.

INFO Berichte aus Spanien Autorin Unsere Autorin Anika Kappel ist Studentin an der Universität Duisburg-Essen und Mitglied des E-Teams. Berichte Sie ist auf der Reise des Teams dabei und wird in der kommenden Woche von dort regelmäßig berichten.

Das E-Team ist in verschiedene Abteilungen aufgeteilt: Es gibt eine mechanische, elektrische und organisatorische Abteilung.

Die Mitglieder der Abteilungen des Rahmens, des Fahrwerks und der Aero kümmern sich zusammen um den mechanischen Teil des Wagens. Der bauliche Teil eines Wagens beginnt mit dem Rahmen. Die Mitglieder konzipieren und fertigen den Stahlgitterrohrrahmen, welcher die Grundstruktur des Wagens darstellt. Der Aufbau dieser Struktur bestimmt den Handlungsspielraum der anderen Abteilungen.

Für die Fahrzeugstabilität sind die Fahrwerksleute verantwortlich. Zu ihren Aufgaben gehören die Bremsen, die Lenkung, das Feder-Dämpfer-System, die Radanbindung, sowie das Umsetzen der Motorleistung auf die Straße. „Darüber lässt sich das Fahrverhalten des Wagens an den Fahrer und an die Begebenheiten der Rennstrecke anpassen“ erklärt Ann-Christin Georg, Leiterin des Fahrwerks, zu den Aufgaben ihrer Abteilung.

Die Software Abteilung liest analoge Signale aus. Foto: Tsz Fat Aaron Chan

Die Aerodynamiker fertigen die Teile für das aerodynamische Fahrzeugpaket. Dazu gehören beispielsweise die Fertigung der Nase, des Front- und Heckflügels sowie die Dreiecke, die zwischen die Öffnungen am Stahlgitterrohrrahmen eingebaut werden.

Die Mitglieder der Abteilung des Powertrains, der LV-Elektrik und der Software sind für die Elektrik des Fahrzeugs verantwortlich. Die Mitglieder des Powertrainsd sind für die Gesamtumsetzung des Antriebsstrangs zuständig. Darunter fallen unter anderem die Aufgabenfelder der Leistungsübertragung von der Batterie bis in den Reifen sowie das Kühlsystem.

Im vergangenen Jahr hat das Team Fotos bei ihren Sponsoren gemacht. Foto: Tsz Fat Aaron Chan

Die LV-Elektriker arbeiten an den Platinen sowie dem Einbau und der Verdrahtung des Kabelbaums. Die Mitglieder der Software programmieren die digitalen Systeme im Fahrzeug. „Wir sind durch die Software in der Lage, die analogen Signale von den Sensoren weiter zu verarbeiten und den Elektro-Motor gezielt ansteuern. Während der Fahrt werden Signale kontinuierlich für nachfolgende Analysezwecke gespeichert sowie die Fahrzeuggeschwindigkeit mithilfe eines Geschwindigkeitsschätzers aus der Reglungstheorie ermittelt“ erklärt Softwareabteilungsleiter Florian Forstmann.

„Alle Abteilungen greifen nahtlos ineinander. Um am Ende einen funktionierenden Rennwagen auf der Strecke zu sehen, müssen wir uns miteinander absprechen und eng zusammenarbeiten. Dabei profitiert jeder vom Fachwissen anderer, was uns natürlich auch im Studium und im späteren Berufsleben zugutekommt“ ergänzt Jannik Landgraf, zweiter Vorstandsvorsitzender des Teams, die Vorstellung der einzelnen Abteilungen.

Die Mitglieder des Sponsorings und der Abteilung Management and Communications bilden den organisatorischen Teil des Teams. Die Studenten aus dem Sponsoring stellen die Brücke zu den vereinsunterstützenden Unternehmen und Institutionen dar. Die Aufgaben sind somit die Schließung neuer Partnerschaften sowie die Umsetzung von Projekten mit den bereits bestehenden Partnern: „Eine Partnerschaft sollte natürlich niemals eine Einbahnstraße sein. Daher sind wir nicht nur an einer Unterstützung interessiert, sondern auch an einem ständigen Informationsaustausch, um zu klären, welchen Beitrag wir zu unserer Partnerschaft einbringen können“ erklärt uns Tsz Fat Aaron Chan, Leiter des Sponsorings.

In der Abteilung Management and Communications kümmern sich die Mitglieder um das Personalwesens, die Repräsentation des Teams nach außen beispielsweise über die Social-Media-Kanäle sowie die Kommunikation und Organisation innerhalb des Teams.

Bei der elektrischen Sichherheitsüberprüfung vor der Abfahrt nach Spanien erhielt das E-Team Unterstüzung von Henrik aus dem Team der TU Darmstadt. Foto: Paul Kiontke

„Bevor wir auf einem Event fahren dürfen, wird ein Scrutineering, also eine technische Sicherheitsüberprüfung, durchgeführt. Dabei geht es vor allem darum, die Sicherheit des Fahrers und aller beistehenden Personen zu gewährleisten“ erklärt Jannik Landgraf.

Dabei kann die Sicherheitsüberprüfung in mehrere Stationen unterteilt werden. Nach jeder Station, die das Team bei einem Wettbewerb bestanden hat, wird ein Aufkleber an dem Fahrzeug angebracht. Bei Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb wird mit dem sogenannten electrical Scrutineering angefangen. Hier wird die Sicherheit in Bezug auf die elektrischen Komponenten geprüft.

An der zweiten Station wird die Mechanik im sogenannten mechanical Scrutineering unter die Lupe genommen. Nachdem dieser Schritt bestanden wurde, geht es weiter zum Tilt Test. Hier wird zum einen überprüft, dass sich das Fahrzeug bei einer Neigung von 60 Grad nicht überschlägt und zum anderen, dass keine Teile aus dem Fahrzeug fallen, wenn es bewegt wird. An der vierten Station wird es dann nass. Das Fahrzeug wird einem Rain Test unterzogen.

Für den Fall, dass es während den fahrenden Disziplinen regnet, muss sicher sein, dass kein Wasser an die elektrischen Komponenten des Fahrzeugs kommen kann, um keinen der Fahrer oder der umstehenden Personen zu gefährden. Die letzte Station, bevor die Disziplinen gefahren werden dürfen, ist der Brake Test. Der Fahrer muss hier das Auto auf einer bestimmten Streckenlänge beschleunigen und dann eine Vollbremsung durchführen, um sicher zu gehen, dass das Fahrzeug im Notfall schnell anhalten kann.

Am Ende der Erklärung zur Überprüfung fügt Jannik Landgraf noch hinzu: „Kleinere Mängel können wir vor Ort noch beheben und die Sicherheitsüberprüfung wiederholen.“

Kurz vor der Abfahrt nach Spanien führt das E-Team selbst ein electrical Scrutineering durch. „Insgesamt war es sehr sinnvoll die Sicherheitsüberprüfung durchzuführen. Einige kleine Mängel sind uns noch aufgefallen, die wir vor der Abfahrt noch beheben können“ fasst Marvin Glomsda, Leiter des Powertrains, die Überprüfung zusammen.

Neben einer Sicherheitsüberprüfung hat das E-Team ebenfalls einige Probefahrten gemacht. „Beim Testen sind uns noch einige Fehler aufgefallen, die wir beheben konnten. Besonders für die Fahrer sind die Testkilometer hilfreich, um das Fahrverhalten des Wagens einschätzen zu können“ erklärt uns Yannis Horstmann, ehemaliger erster Vorstand.

Die Fahrt zum Wettkampf nach Spanien ist nicht die erste für das E-Team in diesem Jahr. Im Juli war das Team bereits in Italien. „Auch wenn wir unser volles Potenzial in Italien aufgrund eines technischen Defekts leider nicht zeigen konnten, sind wir mit unserem Ergebnis zufrieden. In Italien haben wir die Sicherheitsüberprüfung das erste Mal seit 2016 erfolgreich bestanden. Wir konnten sehen, dass sich der volle Einsatz des Teams über die vergangenen Monate gelohnt hat. Jetzt schauen wir zuversichtlich nach Spanien und versuchen einen Grundstein für die kommenden Jahren zu legen“ erklärt Theo Fritz zum Abschluss unseres Gesprächs.

An diesem Samstag packen die Teammitglieder den Transporter, den Anhänger und die Autos, die neben den Teilnehmenden auch den Rennwagen und das Werkzeug nach Spanien bringen werden. Anschließend machen sich die Stundenten auf den Weg nach Barcelona.